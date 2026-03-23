O acidente ocorreu na manhã desse domingo (22); a vítima caminhava próximo ao canteiro central da SP-310 quando foi atingida por um veículo

Um homem morreu após atropelamento na manhã desse domingo (22), no quilômetro da Rodovia Washington Luís (SP-310) que compreende o trecho de Santa Gertrudes. A fatalidade mobilizou equipes de resgate da concessionária que administra a via e a Polícia Rodoviária.

De acordo com informações da concessionária responsável, a vítima caminhava pelo sentido sul da rodovia, posicionada entre a faixa de rolamento e o canteiro central, no momento em que foi atingida por um veículo de pequeno porte.

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Dinâmica do acidente na SP-310

Com a força do impacto, o pedestre foi arremessado para o canteiro central. As equipes de socorro foram acionadas imediatamente, porém, ao chegarem ao local, o resgate apenas confirmou o óbito do homem. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

Peritos e equipes da rodovia encontraram marcas de pneus e fragmentos do veículo envolvido no local, elementos que auxiliam na identificação da dinâmica do acidente. Apesar da gravidade da ocorrência e do trabalho das equipes de perícia, o trânsito na Rodovia Washington Luís seguiu normalmente, sem interdições significativas nas faixas de rolamento.