O município de Rio Claro registra o primeiro caso positivo de coronavírus (Covid-19). A informação foi confirmada na noite de ontem (25) pela Prefeitura Municipal após notificação da Secretaria de Estado da Saúde.

Confirmado

O paciente, que não terá a identidade revelada por questões de segurança e sigilo, tem 50 anos de idade e que apresentou sintomas leves da doença. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Maurício Monteiro, o homem está com quadro de saúde estável, passa bem e está em tratamento domiciliar.

A família e demais pessoas que fizeram contato com o paciente, que não tem doenças preexistentes, estão sendo monitoradas pela Vigilância Epidemiológica e em quarentena. Segundo Monteiro, a coleta do seu exame ocorreu no dia 20, uma vez que os primeiros sintomas foram registrados no dia 18 de março. A Fundação Municipal de Saúde trabalha com a probabilidade de contágio comunitário, uma vez que todo o país já notifica transmissão desta maneira.

Em entrevista coletiva, o prefeito João Teixeira Junior (DEM) lembrou que a confirmação do caso havia sido feita à imprensa antes mesmo de o próprio município receber a notificação do Governo do Estado. Juninho da Padaria chegou a falar diretamente com o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann Ferreira, e do Paulo Rossi Menezes, coordenador estadual de Saúde, para obter a confirmação.

Quadro geral

Rio Claro tem até o momento, portanto, 31 casos suspeitos de coronavírus, oito descartados e um confirmado. O vídeo completo da entrevista está disponível na seção de vídeos do www.facebook.com/jcrioclaro.

O Ministério da Saúde atualizou nessa quarta-feira (25) a quantidade de pacientes que morreram no país devido ao coronavírus (Covid-19). O número saltou de 46 para 57 mortes em todo o Brasil, sendo 48 delas somente no Estado de São Paulo, epicentro da doença no território brasileiro.