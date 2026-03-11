Um homem foi preso por roubo e outro por receptação na noite dessa terça-feira (10), no bairro Vila Paulista, em Rio Claro. A ocorrência teve início após a Polícia Militar ser acionada para atender um assalto contra um trabalhador que retornava para casa após o expediente.

De acordo com a polícia, a vítima caminhava pela Rua P4 utilizando o celular quando foi surpreendida por um indivíduo, que anunciou o assalto, a empurrou e tomou o aparelho antes de fugir a pé. Moradores que presenciaram a ação comunicaram o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e indicaram a direção da fuga.

Durante patrulhamento pelo bairro, os policiais localizaram o celular em posse de outro rapaz. Questionado, ele informou ter recebido o aparelho minutos antes de um conhecido e indicou o local onde o suspeito estaria.

No endereço apontado, os policiais encontraram o autor do roubo dentro da residência, aparentemente embriagado. Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao plantão policial.

O celular, avaliado em cerca de mil reais, foi devolvido ao proprietário. Os dois envolvidos permaneceram detidos e aguardam audiência de custódia.