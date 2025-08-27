Na noite dessa terça-feira (26), policiais militares da Força Tática prenderam em flagrante um homem que ameaçou o avô de sua ex-namorada e foi encontrado com drogas e uma arma de fogo em seu estabelecimento comercial situado no bairro Vila Nova, em Rio Claro.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que o suspeito chegou de moto em frente à sua residência, iniciou uma discussão e o ameaçou de morte, exibindo uma pistola. Os agentes localizaram o homem em seu comércio e apreenderam a arma, que tinha a numeração raspada, além de carregadores municiados.

No local, também foram encontradas porções de maconha já fracionadas, incluindo tipos diferentes da droga, totalizando mais de meio quilo. Durante a abordagem, o suspeito admitiu ser proprietário do material e confessou que pretendia vendê-lo, além de tentar destruir um dos celulares que seria apreendido.

O delegado de plantão decretou a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O homem foi encaminhado ao setor carcerário da Delegacia Seccional de Rio Claro, onde permanece à disposição da Justiça.