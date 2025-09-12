Um homem foi preso em flagrante acusado de agredir a companheira dentro de um motel na Avenida Brasil, em Rio Claro, na noite dessa quinta-feira (11). A vítima apresentava hematomas visíveis e solicitou medidas protetivas.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi surpreendido logo após as agressões, que também resultaram na destruição de objetos do quarto. Durante a abordagem, ele foi encontrado com 15 pinos de cocaína e resistiu à prisão, ferindo-se ao se debater contra os móveis.

Na delegacia, a vítima confirmou as agressões e exibiu as lesões, enquanto o acusado permaneceu em silêncio. O homem foi autuado em flagrante e encaminhado à carceragem.

O caso de violência doméstica segue em tramitação na Justiça, e o procedimento relacionado às drogas foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal.