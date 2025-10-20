Na noite de sábado (18), a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Santa Elisa, em Rio Claro, que resultou na prisão de um homem. Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma mulher que relatou ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro.

Durante o atendimento, o suspeito admitiu o comportamento violento e foi imediatamente contido e detido. A vítima recebeu apoio e orientações sobre as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi formalizada pela autoridade de plantão, permanecendo à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica pelo telefone 190.