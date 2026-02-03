Um homem foi preso em flagrante após uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo e suspeita de disparo, registrada nessa segunda-feira (02) no cruzamento da Rua 26 com a Avenida 1, no Jardim Mirassol, em Rio Claro, durante atendimento da Polícia Militar. A equipe foi acionada para averiguar uma situação envolvendo uma arma de fogo e, ao chegar ao local, conseguiu localizar o armamento, conduzindo as partes envolvidas à unidade policial para esclarecimentos.

Em depoimento, a vítima afirmou que estava em via pública quando o suspeito teria efetuado um disparo em sua direção. O homem apontado como autor, por sua vez, negou ter realizado o disparo durante o interrogatório. A Polícia Militar destacou que, no momento da apreensão, a arma não apresentava munições deflagradas, aspecto que será considerado na análise do caso. Ainda assim, o armamento e as munições encontradas foram recolhidos, lacrados e devidamente identificados. Com base nos depoimentos e nos elementos reunidos até então, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante e deu início aos trâmites legais, enquanto o caso segue sob investigação.