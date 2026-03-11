Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e extorsão na noite dessa terça-feira (10), no bairro São José, em Rio Claro. A Polícia Militar foi acionada após denúncias de que ele estaria agredindo a própria mãe dentro da residência. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima bastante abalada. Ela relatou que o filho, sob efeito de álcool e drogas, iniciou uma discussão exigindo dinheiro e um cartão de alimentação.

Diante da recusa, o homem passou a agredi-la com tapas no rosto e também ameaçou o pai. Em seguida, pegou um tijolo e tentou continuar as agressões, sendo expulso da casa. De acordo com a ocorrência, o suspeito foi contido por moradores nas proximidades até a chegada da polícia. Mãe e filho foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico e, posteriormente, encaminhados ao plantão policial.

A vítima declarou temer pela própria vida e solicitou providências. A prisão em flagrante foi confirmada, e o homem permanece detido à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. A Polícia Civil também avalia a possibilidade de solicitar a prisão preventiva para garantir a segurança da família.