Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira (02), em Rio Claro, após invadir um restaurante no bairro Inocoop e furtar dinheiro e uma chave do estabelecimento. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados via rádio sobre o furto em andamento. No local, a vítima apresentou imagens de segurança que mostravam o suspeito saindo pela janela enquanto o alarme disparava, levando cerca de quarenta reais e uma chave.
Durante buscas, os policiais localizaram o homem na Avenida 19, no bairro Estádio, em posse de uma pedra de crack. Ele confessou o crime, informando que havia usado o dinheiro para comprar a droga, e indicou onde havia escondido a camiseta usada no furto e a chave, recuperada posteriormente no cemitério.
O suspeito, que já possuía antecedentes por furtos, foi recolhido à carceragem e aguarda decisão da Justiça.