Na tarde de terça-feira (11), durante patrulhamento pelo Centro da cidade, policiais militares flagraram um homem em atitude suspeita nas imediações da antiga Estação Ferroviária. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou fugir em uma bicicleta, trafegando pela contramão em diversas vias. A perseguição terminou quando ele colidiu com outro ciclista e foi detido na Rua 2, esquina com a Avenida 4.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram mais de 800 porções de entorpecentes, R$ 32 em dinheiro e um telefone celular. O material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil, onde o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.