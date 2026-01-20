Uma mulher foi agredida dentro da própria residência na noite dessa segunda-feira (19), no bairro Santa Eliza, em Rio Claro, mesmo estando amparada por medida protetiva contra o ex-companheiro. O homem foi preso pela Polícia Militar após descumprir a determinação judicial.

Conforme a polícia, a Justiça já havia proibido qualquer aproximação ou contato com a vítima. Apesar disso, no domingo (18), o agressor entrou na casa sem autorização, levando uma mala e afirmando, de forma exaltada, que não deixaria o local.

A situação se agravou na noite seguinte. Ao retornar do trabalho, a mulher foi surpreendida pelo ex-companheiro e agredida com socos no rosto, sofrendo ferimentos visíveis. Após a agressão, ele fugiu, mas retornou pouco depois.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu detê-lo ainda no local. Durante a abordagem e também na delegacia, o homem voltou a ameaçar a vítima de morte. Ele foi encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia, enquanto é analisada a possibilidade de prisão preventiva para garantir a segurança da mulher.