Cão Holly em visita a crianças na Santa Casa

Interação com o animal trouxe sorrisos e alívio para crianças em tratamento na unidade de saúde

O projeto de Cinoterapia do Canil da Guarda Civil de Rio Claro, a convite da Santa Casa de Misericórdia, visitou a ala da pediatria na instituição.

Holly, o Cão Doutor, visitou os quartos levando simpatia e atenção para as crianças internadas na unidade.

As crianças interagiram com o cão, demonstrando muita felicidade e carinho com Holly. Os funcionários da Santa Casa também aproveitaram a visita do Cão Doutor para fazer fotos e vídeos do animal. O trabalho é realizado há anos pelo Canil da GCM. Para mais informações acione a Ouvidoria no 156.