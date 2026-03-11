Já no hospital e recuperada do susto, a recém-nascida é admirada pelo bombeiro @wellingtonhoch

Uma situação inesperada exigiu rapidez e trabalho em equipe de bombeiros e policiais militares de Rio Claro na madrugada desta quarta-feira (11).

Tudo começou com um chamado para a PM onde uma mulher, moradora do bairro Santa Maria, estaria com a filha recém-nascida apresentando dificuldades para respirar.

Quando a viatura chegou ao endereço que fica na Avenida 82, encontrou o portão trancado pelo lado de dentro e em razão da urgência usou de força para desobstruir e conseguir entrar. Consta no boletim de ocorrência que dentro do imóvel os policiais se depararam com a moradora sentada no sofá e segurando a sua filha no colo. Ela tinha acabado de dar à luz.

Os PMs então notaram que a recém- nascida estava com a coloração arroxeada e com dificuldades para respirar, não sendo possível visualizar sinais vitais. Ao perceber a gravidade do caso, a equipe colocou mãe e filha no banco de trás da viatura e no trajeto encontrou com a viatura de Regate do Corpo de Bombeiros que também já havia sido acionada para o caso.

Rapidamente, mãe e filha foram transferidas aos cuidados dos bombeiros que seguiram o trajeto até a Santa Casa. Até a chegada ao hospital viaturas da PM foram realizando a escolta e fechando cruzamentos de ruas e avenidas para a passagem mais rápida do Resgate, priorizando a urgência da ocorrência.

Neste trajeto, o Comando de Força Patrulha também se preocupou em fazer contato com a equipe médica da Santa Casa de Rio Claro no intuito de agilizar o recebimento de mãe e filha nas dependências hospitalares.

O trabalho em conjunto das equipes resultou no salvamento da recém-nascida e de sua genitora, que receberam atendimento especializado, permanecendo fora de risco e em observação pela maternidade.