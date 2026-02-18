Policiais realizam buscas no local onde o veículo foi abandonado

PM apreende entorpecentes e veículo após perseguição com apoio do helicóptero Águia em Rio Claro; um policial foi hospitalizado após ataque de abelhas

Uma operação da Polícia Militar com apoio do helicóptero Águia resultou na apreensão de drogas e de um veículo na manhã desta quarta-feira (18), no bairro Jardim São Paulo. A ocorrência teve início quando policiais em patrulhamento tentaram abordar um veículo Citroën que passava por um ponto de visibilidade.

O motorista desobedeceu ao sinal de parada, iniciando uma fuga que mobilizou as equipes da PM. Durante o acompanhamento, o suspeito perdeu o controle do automóvel e invadiu uma área de mata, abandonando o carro e fugindo a pé pelo terreno acidentado.

Veículo foi abandonado no meio da mata

Ataque de abelhas durante a perseguição

Ao entrarem na mata para realizar a captura do suspeito, os policiais militares foram atacados por um enxame de abelhas. Um dos profissionais foi atingido por centenas de picadas e precisou ser socorrido imediatamente para uma unidade de saúde local, onde recebeu medicação e permanece em observação.

O helicóptero Águia realizou varreduras aéreas minuciosas por toda a região do Jardim São Paulo. Apesar do cerco montado, o indivíduo não foi localizado até o fechamento desta ocorrência.

Apreensão de drogas e investigação

No interior do veículo abandonado, os policiais encontraram porções de drogas e um endereço residencial. Ao chegarem no local indicado, a equipe fez contato com a proprietária do imóvel, que se identificou como companheira do homem que fugiu pela mata.

Com a autorização da moradora, os agentes realizaram buscas na residência, onde localizaram mais entorpecentes e apetrechos utilizados para o tráfico de drogas. A mulher foi conduzida à delegacia e indiciada. O veículo e todo o material ilícito foram apreendidos, e as investigações seguem para localizar o paradeiro do suspeito.