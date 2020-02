“Há muitas preocupações, do desemprego às atitudes do presidente”, diz deputado Chinaglia (PT)

Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT) questiona a falta de ação do governo federal em temas como o desemprego e os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional e ao Judiciário. Segundo o deputado, “Há muitas preocupações, do desemprego, que é brutal, às digamos atitudes, pensamentos, palavras e obras do presidente”.