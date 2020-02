Há 54 anos, o curso de Engenharia Humana (Liderança, Administração, Comunicação e Relações Humanas), do professor Mauro Pereira Vianna, é sucesso em todo o Estado de São Paulo.

O curso é realizado apenas em Piracicaba e as inscrições já estão abertas para a turma que começa no dia 13 de março. As aulas são às sextas-feiras, das 20h às 23h, com duração até dezembro.

O curso divide em três módulos, Desenvolvimento da Personalidade e Promoção Pessoal, Direção de Negócios e Sucesso Profissional, Amor, e a terceira parte: Amor, Família e Vida Sexual.

Na mensalidade do curso, já estão incluídos os fascículos das aulas, que formam dois volumes, além do certificado de extensão cultural.

Além de professor universitário, Mauro Vianna, que ministra as aulas, é advogado, economista, contabilista e jornalista.

“Quer aprender mais sobre a vida, participe do curso que formou profissionais e empresários de grande destaque no Estado de São Paulo e no Brasil”, recomenda.

O curso é direcionado a todas as profissões e faixas etárias, acima de 14 anos, e realizado em auditório próprio, na Travessa Arthur da

Padovani, atrás do número 1504 da avenida Saldanha Marinho, bairro dos Alemães.

Inscrições podem ser preenchidas pelo site: www.mauropereiravianna.com. Mais informações pelo (19) 99617-9406 (WhatsApp).

Sobre o palestrante



Prof. MAURO PEREIRA VIANNA é:

Advogado

Economista

Contabilista

Jornalista

Professor Universitário.

Ex-titular das cadeiras de Administração, Relações Humanas e Comunicação das Faculdades de Ciências Econômicas, Contábeis e de Administração de Empresas de Piracicaba (hoje, UNIMEP, onde foi professor decano), Botucatu e Bauru (ITE), das quais se desligou para dedicar-se exclusivamente ao Curso de Extensão Cultural de Liderança, Comunicação e Relações Humanas (Engenharia Humana).

Completando 54 anos de existência e com o detalhe de ser ministrado apenas por um professor, o Curso de Liderança já formou mais de 20.000 alunos de cerca de 25 cidades do Estado.

Segundo pesquisa do engenheiro Nelson Gondin, representante da IBM, o curso pode figurar no livro Guiness de recordes por suas singularidade e duração.