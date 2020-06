A prefeitura de Rio Claro mantém trabalho de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para o cumprimento das normas nesta quarentena da pandemia de coronavírus. Quinta e sexta-feira, dois primeiros dias da nova etapa de fechamento do comércio, dezenas de estabelecimentos foram visitados e alguns foram autuados. Na quinta-feira, 80 pontos comerciais foram fiscalizados e dois tiveram alvará cassado. Nesta sexta-feira (26), mais 20 ações de fiscalização foram realizadas, sendo que um estabelecimento foi autuado. O trabalho vem sendo feito por agentes da Vigilância Sanitária e da Guarda Civil Municipal. De acordo com a prefeitura, o objetivo é que as pessoas respeitem as regras da quarentena para que os números da pandemia no município possam ser melhorados.