Viatura da Guarda Civil Municipal de Rio Claro (GCM)

Vítima de 44 anos ficou mais de 20 horas em cárcere privado pelo marido, que também abriu o gás para tentar tirar a vida de ambos

Na tarde de domingo, 12 de outubro de 2025, a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil registrou um caso de cárcere privado, lesão corporal e ameaça no bairro Jardim Maria Cristina. O fato foi atendido por volta das 14h54 na Avenida 18JC.

Durante uma patrulha de rotina, os agentes se depararam com um homem caído ao solo, ao lado de uma motocicleta. Ao averiguar a situação, vizinhos alertaram a equipe de que o indivíduo havia agredido sua esposa momentos antes.

Mais de 20 horas de cárcere privado

Em contato com a vítima, uma mulher de 44 anos, ela relatou que foi mantida presa dentro de casa pelo marido, também de 44 anos. O cárcere privado durou desde as 17h de sábado, 11 de outubro, até aproximadamente 14h de domingo, 12 de outubro.

De acordo com o relato, durante esse período, o agressor tentou tirar a vida de ambos. Para isso, ele fechou a casa, deixou o registro do gás aberto e ingeriu vários comprimidos de Clonazepam.

Agredida ao gritar por socorro

A vítima informou que, no domingo, foi submetida a violência psicológica constante, com ameaças e ofensas. O homem chegou a sair da residência, mas retornou e invadiu o imóvel.

Ele então a agarrou pelo pescoço para pegar a chave da motocicleta. Foi nesse momento que a mulher conseguiu gritar por socorro, sendo amparada por familiares que retiraram o agressor do local.

Histórico de violência

A vítima relatou às autoridades que sofre agressões do marido há mais de um ano. Em uma das ocasiões anteriores, ele a derrubou de uma moto, causando fraturas em seu braço direito.

Ela também informou que permitiu que ele entrasse em sua residência no sábado porque ele havia postado “stories” em redes sociais dando indícios de que tiraria a própria vida, o que a motivou a tentar ajudá-lo.

Preso e à disposição da Justiça

O caso foi encaminhado ao Plantão de Polícia. A autoridade policial elaborou o boletim de ocorrência pelos artigos 148 (Cárcere Privado), 129 (Lesão Corporal contra Mulher) e 147 (Ameaça contra a Mulher).

O agressor foi recolhido à carceragem local e permanece à disposição da Justiça.