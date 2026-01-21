Cinco motocicletas foram recolhidas ao pátio por apresentarem irregularidades administrativas ou falta de condições de segurança. Foto: Divulgação/GCM

Guarda Civil Municipal de Rio Claro fiscaliza 35 veículos e recolhe cinco motocicletas durante bloqueio de segurança no bairro Jardim Hipódromo nesta terça-feira

Em uma ação conjunta voltada ao combate de irregularidades e ao reforço da segurança pública, a Guarda Civil Municipal realiza operação de fiscalização em Rio Claro. A atividade ocorreu nesta terça-feira (20), no cruzamento da Rua M-5 com a Avenida M-31, no bairro Jardim Hipódromo.

A operação contou com a participação estratégica das equipes do Grupamento de Apoio com Motocicletas (GAM), Base Móvel e Pelotão Rural. O foco principal das equipes foi a fiscalização de trânsito, a identificação de veículos irregulares e a prevenção de práticas criminosas na região.

Resultados da fiscalização no Jardim Hipódromo

Durante o bloqueio montado no bairro, os agentes da corporação fiscalizaram um total de 35 veículos. De acordo com o balanço oficial, foram abordadas 30 motocicletas e cinco veículos de quatro rodas, com 20 indivíduos consultados via sistema.

A Guarda Civil Municipal realiza operação de fiscalização com rigor técnico, resultando na lavratura de 24 Autos de Infração de Trânsito (AITs). Além das multas, cinco motocicletas foram recolhidas ao pátio por apresentarem irregularidades administrativas ou falta de condições de segurança.

Segurança e patrulhamento em Rio Claro

Segundo a corporação, a presença de equipes especializadas visa garantir a ordem e ampliar a sensação de segurança de moradores e comerciantes. O uso do Pelotão Rural e do GAM permite uma cobertura mais ágil e abrangente em pontos estratégicos da cidade.

Novas ações de fiscalização devem ocorrer em diferentes bairros de Rio Claro ao longo da semana. A Guarda Civil Municipal reforça que segue à disposição da população para denúncias e auxílio por meio dos telefones de emergência 153 ou 0800 771 1532.