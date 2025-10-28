O Grupo Fleury, referência nacional em medicina diagnóstica, anunciou oficialmente nesta terça-feira (28) a aquisição de 100% das cotas do LSL – Laboratório de Análises Clínicas Ltda., conhecido como Laboratório São Lucas, com unidades em Rio Claro e Santa Gertrudes.

A transação foi formalizada por meio de contrato de compra e venda e aprovada pelo Conselho de Administração da companhia. Com a operação, o grupo reforça sua estratégia de expansão no interior paulista, ampliando o acesso a serviços de saúde e diagnósticos de alta qualidade na região de Rio Claro.

O São Lucas é um laboratório de referência e sucesso que atua na prestação de serviços de análises clínicas desde 1992. Com alta qualidade analítica com tecnologia de ponta, equipe altamente qualificada, atendimento personalizado, prazos diferenciados e preços competitivos, o São Lucas tem estrutura de grande porte, planejada e dimensionada para grandes volumes de clientes e exames, pronta para atuar como centro regional.