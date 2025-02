O Grupo dos Escoteiros Santa Cruz esteve no Abrigo São Vicente para atividade com idosos

Há vagas abertas para o primeiro semestre de 2025

No último dia 15, o Grupo Escoteiro Santa Cruz retomou suas atividades marcando o início de um novo ano de aventuras, aprendizado e solidariedade. A abertura contou com um momento especial: a entrega do Distintivo Cruzeiro do Sul para o lobinho Leonardo Sanchez, uma conquista significativa no Ramo Lobinho. Após a cerimônia, todos os participantes desfrutaram de um delicioso café da manhã com atividades voltadas para o Movimento Escoteiro.

Ainda no começo das atividades, no dia 22, o grupo realizou uma visita ao Asilo São Vicente de Paula, onde foram entregues doações arrecadadas ao longo do período de férias, demonstrando compromisso do grupo com a solidariedade e o serviço à comunidade. Além disso, os escoteiros participaram de um café da tarde comunitário com os idosos e promoveram uma emocionante atividade de voz e violão, proporcionando momentos de alegria e interação entre gerações.

O Grupo Escoteiro Santa Cruz informa que está com vagas abertas para o primeiro semestre de 2025. Há oportunidades para crianças de 6,5 a 10 anos, jovens de 15 a 17 anos e adultos de 18 a 21 anos. Os interessados devem comparecer à sede do grupo no dia 08 de março, às 9h, localizada na Rua 7 Particular, 88, Vila Karan, em Rio Claro.

