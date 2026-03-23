Governo diz que prepara nova concessão e que há economia na renovação do contrato atual da zona azul

Governo diz que prepara nova concessão e que há economia na renovação do contrato atual

O Governo Gustavo Perissinotto (PSD) renovou o contrato com a Hora Park/Estapar, responsável pela operação da zona azul de estacionamentos rotativos no Centro de Rio Claro, por mais 15 meses. A concessão de 20 anos com a empresa, iniciada no Governo Nevoeiro Junior, se encerraria por agora e por decisão da atual gestão continuará operando atendendo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário.

Assim como em outras cidades, não é diferente o descontentamento por parte da população que paga para estacionar seus veículos nas ruas. Por outro lado, há também quem entenda a necessidade dessa rotatividade para evitar que o centro comercial da cidade se torne um estacionamento de longa permanência diariamente para quem trabalha na região central. O extrato da renovação contratual foi publicado dias atrás pela Prefeitura de Rio Claro.

De acordo com Vinícius Sossai, titular da pasta da Mobilidade Urbana, a prorrogação do contrato do estacionamento rotativo por 15 meses foi necessária para garantir o equilíbrio econômico-financeiro previsto em contrato. A decisão foi tomada em comum acordo, evitando a judicialização e possíveis custos maiores para o município, como a geração de precatórios.

“Vale destacar que o pleito inicial da empresa era de uma prorrogação por mais 46 meses, o que foi reduzido após negociação. Com essa medida, a Prefeitura estima uma economia superior a R$ 3 milhões ao final do período. Ao mesmo tempo, já está em andamento o processo para uma nova concessão do serviço, com condições mais modernas e vantajosas para a população. Também é importante destacar que a administração trabalha para manter a tarifa sem reajustes, já que os valores não são atualizados há vários anos”, informou à Farol JC.

Há um anseio por melhorias no sistema do estacionamento da zona azul. Em 2023, o Governo Gustavo havia editado uma minuta de decreto para reajustar o valor do pagamento pelos usuários a pedido da própria empresa concessionária. O assunto foi revelado pela coluna Farol JC naquela época e gerou a “ira” dos vereadores, que pressionaram contra o aumento. O Governo Municipal recuou e o reajuste acabou não acontecendo.

O último aumento no valor da tarifa ocorreu em 2019, durante o Governo Juninho da Padaria. O estacionamento de 30 minutos na área azul passou de R$ 0,85 para R$ 0,90 atuais. A tarifa para uma hora passou, na época, de R$ 1,70 para R$ 1,80. O valor para estacionar duas horas passou de R$ 2,50 para R$ 2,65. Já a tarifa de regularização, que até então era de R$ 8,50, passou a custar R$ 9,00.

Ainda em 2023, vereadores da ocasião Serginho Carnevale (PSD) e Alessandro Almeida (PSD) chegaram a pedir a investigação da empresa no Ministério Público alegando supostas irregularidades nos valores que deveriam obrigatoriamente ser repassados ao Fundo Social de Solidariedade. Os documentos são referentes aos anos de 2019, 2020 e quatro primeiros meses de 2021, totalizando um período avaliado de vinte e oito meses. A denúncia, porém, foi arquivada pela Promotoria de Justiça.

Já em dezembro de 2025, um projeto do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) que regulamenta o sistema de estacionamento rotativo pago do município trouxe novidades benéficas para a população. Uma delas é que para o próximo contrato ocorra um prazo de tolerância dos motoristas ao estacionarem os veículos. A nova regra permitirá a concessão de 15 minutos de gratuidade nas vagas da zona azul, mediante acionamento prévio pelo usuário em um dos meios disponibilizados, como ticket, aplicativo ou plataforma digital.