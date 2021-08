Rio Claro recebeu certificado como um dos três municípios com melhores projetos na área de segurança na premiação estadual “Cases Inovadores 2021”, realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional na plataforma Parcerias Municipais. O município rio-clarense participou com o projeto Patrulha Maria da Penha nas Escolas, em ação conjunta das secretarias da Educação, da Segurança e de Governo.

“É gratificante ver o nome de nosso município com destaque positivo e servindo de exemplo para outras cidades do estado”, comenta o prefeito Gustavo Perissinotto, parabenizando os envolvidos na iniciativa de Rio Claro finalista do concurso estadual.

De acordo com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, o projeto rio-clarense destacou-se no desafio de fortalecer as redes de combate à violência sexual. “A prática finalista foi considerada inovadora, com potencial de inspirar outros municípios, além de mostrar comprometimento em oferecer melhor qualidade de vida aos cidadãos”, afirma o governo estadual no certificado entregue ao município. O projeto de Rio Claro foi finalista entre 723 inscrições cadastradas por 224 municípios.

O programa Maria da Penha nas Escolas é voltado para o ensino médio, na faixa etária de 13 a 18 anos, que são capacitados a partir da quarta série da rede pública a identificarem e reportarem indícios de agressão e violência doméstica. A capacitação se dá em palestras nas escolas e distribuição de cartilhas de orientação.

No evento em São Paulo, que teve a presença do governador João Doria e do secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, o município de Rio Claro foi representado por Rodrigo Gonçalves, comandante da Guarda Civil Municipal, pelas GCMs Gláucia Fernanda Meyer e Rosangela Maria Machado Ratky, Nelson Leme (da Secretaria da Educação), Micael Felipe de Souza e Heimili Colin (da Secretaria de Governo).