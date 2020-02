Governo de SP tem site para orientar população sobre o coronavírus

Antes mesmo da confirmação do primeiro caso de Coronavírus no Brasil, o Governo do Estado de São Paulo já mostrava preocupação com o avanço da doença no mundo e criou um hotsite com orientações sobre o coronavírus:http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.

A iniciativa visa facilitar e agilizar o acesso a conteúdos oficiais e atualizados sobre a circulação do vírus e, especialmente, as ações estaduais focadas na prevenção, assistência e diagnóstico de casos.

O internauta encontra nele as explicações sobre o que é e como age esse novo vírus, suas formas de transmissão, sintomas e dicas de prevenção. Além disso, pode consultar a lista de locais com transmissão ativa e entender como ocorre a notificação dos casos suspeitos pelos serviços de saúde.

O Governo também realiza campanha digital por meio de seus perfis em redes sociais e suas páginas oficiais, com o objetivo de ampliar a circulação de informações corretas para a população. Vídeos de entrevistas com especialistas, infográficos e ilustrações didáticas são postados diariamente. O apoio dos seguidores no compartilhamento de recomendações corretas e atualizadas é fundamental para ajudar a combater notícias falsas que circulam na Internet.

Canais oficiais do Governo do Estado de São Paulo

Hotsite Coronavírus: http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/

Portal do Governo: saopaulo.sp.gov.br

Facebook: https://www.facebook.com/governosp

Twitter: https://twitter.com/governosp

Instagram: https://www.instagram.com/governosp

Flickr: flickr.com/governosp

SoundCloud: soundcloud.com/governosp

Vimeo: vimeo.com/governosp

WhatsApp: Para receber textos, áudios, fotos e vídeos via WhatsApp, envie mensagem com nome completo, veículo de comunicação, e-mail e nº de telefone celular para (11) 95492-7135.

Canais oficiais da Secretaria da Saúde

Portal da Saúde: www.saude.sp.gov.br

Facebook: https://www.facebook.com/spsaude/

Twitter: https://twitter.com/spsaude_

Instagram: https://www.instagram.com/saude_sp/