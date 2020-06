O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira (24) o protocolo para retomada as aulas no Estado a partir do mês de setembro.

O anúncio está em andamento durante a coletiva do Governo de SP que acontece neste momento.

A volta às aulas será feita por etapas e respeitando diversas regras determinadas pelo Governo do Estado. Escolas públicas e particulares retomam juntas e com rodízio de alunos. Serão três etapas, sendo que na primeira, as escolas atenderão com 35% da capacidade. Haverá uma combinação de aulas presenciais e online.

Confira o protocolo completo abaixo: