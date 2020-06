O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (3) o lançamento de uma nova campanha publicitária do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo de combate ao novo coronavírus. O vídeo enfatiza a necessidade do uso de máscara pelas pessoas para evitarem o contágio da COVID-19.

“Pelas ruas de São Paulo e também no transporte coletivo, já é felizmente perceptível que a população aderiu maciçamente ao uso de máscaras, sejam de pano ou descartáveis. É uma atitude correta e responsável da população para protegerem suas vidas e as vidas das demais pessoas”, afirmou Doria.

Produzida sob coordenação do Centro de Contingência do coronavírus e da Secretaria de Comunicação, a campanha será exibida em TV aberta e mídias sociais. O vídeo começa a ser veiculado nas redes sociais do Governo na tarde desta quarta-feira (3) e, na sequência, nos principais canais de televisão. O período de veiculação se estende até 12 de junho em todo o Estado.

O uso da máscara passou a ser obrigatório em todo o Estado a partir do dia 7 de maio. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde apontam que esta é uma importante medida para prevenção contra a COVID-19, pois comprovadamente reduz a transmissão do vírus e salva vidas. Até a última terça-feira (2), a doença atingiu 123.483 pessoas no Estado de São Paulo.

Comunicação

Desde o início da pandemia, o Governo do Estado disponilizou um guia digital com informações de conscientização e prevenção ao novo coronavírus. O material pode ser baixado gratuitamente por qualquer pessoa no site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus ou via QR Code e impresso. Uma central digital de combate a fake news também conta com material para livre compartilhamento por redes sociais e serviços de mensagem, como o WhatsApp.

A produção do guia e a criação da central virtual para combate a notícias falsas foi coordenada pela Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e pelo Centro de Contingência de coronavírus. A cartilha tem versões em português, inglês, espanhol, italiano e chinês.

Uma série de vídeos com informações sobre o coronavírus e como a população pode colaborar para evitar a doença, além de entrevistas com especialistas, infográficos e ilustrações está disponível no canal do Governo de São Paulo no Youtube (www.youtube.com/governosp) e no hotsite www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.