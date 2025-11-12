Golpe bancário causa prejuízo de mais de R$ 118 mil a idoso em Rio Claro (imagem ilustrativa)

Uma mulher de 46 anos procurou a Polícia Civil após descobrir que a conta corrente de seu pai, de 77 anos, morador do Centro da cidade e cliente de um banco local, foi invadida por desconhecidos.

Segundo o boletim de ocorrência, os golpistas acessaram a conta sem autorização, contrataram um empréstimo de R$ 90.146,03 e realizaram quatro transferências via Pix, totalizando mais de R$ 118 mil. As operações, nos valores de R$ 19 mil, R$ 9.900, R$ 60 mil e R$ 30 mil, foram feitas sem o conhecimento da vítima.

O caso foi comunicado à instituição financeira e será investigado pela Polícia Civil, que busca apurar a origem das transações e identificar os responsáveis. O banco deverá colaborar com as investigações, enquanto a vítima tenta reaver os valores desviados.