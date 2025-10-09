Um mecânico do Bairro do Estádio, em Rio Claro, caiu em um golpe virtual ao realizar uma compra por aplicativo de vendas online no início do mês. A vítima recebeu mensagens de um suposto vendedor solicitando transferências via Pix para liberar o código de rastreio da encomenda. Confiando na conversa, efetuou diversos pagamentos que totalizaram R$ 4.400, enviados para duas contas diferentes. Ao perceber a fraude, o homem procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado como estelionato digital, e a Polícia Civil alerta para que consumidores desconfiem de solicitações de pagamento fora das plataformas oficiais de compra e venda.

Em outro caso, um morador do Jardim Santa Eliza descobriu que um empréstimo consignado de R$ 500 havia sido feito em seu nome sem autorização. O problema veio à tona ao notar descontos indevidos em seus comprovantes. Ele afirmou não ter solicitado qualquer empréstimo e desconhecer a operação, cujo valor foi creditado em conta de terceiros, levantando suspeitas de fraude de dados pessoais. A Polícia Civil orienta que, diante de suspeita de golpes similares, os cidadãos contatem imediatamente o banco e registrem ocorrência para evitar prejuízos financeiros maiores.