Uma sequência de golpes voltou a ser registrada em Rio Claro, envolvendo principalmente idosos e abordagens por WhatsApp, telefone, links maliciosos e anúncios falsos em redes sociais. As ocorrências incluem o golpe do falso familiar, fraudes em compras online, ofertas inexistentes de veículos, prêmios bancários fictícios, clonagem de celular, uso indevido de dados bancários e saques fraudulentos, ocasionando prejuízos significativos.

Em todos os casos, as vítimas só perceberam o crime após novas exigências de dinheiro, falhas na entrega de produtos ou conferência de extratos bancários. As ocorrências foram registradas como estelionato e estão sob investigação. A polícia reforça o alerta para não clicar em links, não efetuar pagamentos sem confirmação direta e desconfiar de pedidos urgentes, mesmo quando parecem partir de pessoas conhecidas ou instituições bancárias.