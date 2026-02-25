Boletim detalha série de crimes de estelionato e extorsão contra vítimas de 73 a 77 anos; Polícia Militar e Polícia Civil registraram as ocorrências

A Polícia Civil registrou uma sequência alarmante de crimes financeiros nesta terça-feira (24), somando mais de R$ 73.600,00 em prejuízos a idosos em Rio Claro. Os casos envolvem desde falsos prêmios até extorsão mediante ameaça direta em frente a agências bancárias no Centro.

O caso de maior valor envolveu uma idosa de 77 anos, abordada na Rua 3. Sob ameaças de que seu neto sofreria consequências, a vítima foi coagida a transferir R$ 41.000,00 para uma conta indicada por uma criminosa.

Estelionato via WhatsApp e telefone

Outras duas moradoras, ambas de 76 anos, procuraram a delegacia após caírem em fraudes digitais. Uma delas transferiu R$ 3.348,97 via TED acreditando falar com seu advogado sobre um suposto processo judicial.

A segunda vítima perdeu R$ 29.300,00 após receber uma ligação de um homem afirmando que ela havia sido sorteada com um prêmio de R$ 1.000,00. Em outro caso, um senhor de 73 anos descobriu uma dívida indevida em uma instituição onde sequer possuía cartão.

Prisões e patrulhamento preventivo

Além dos golpes, a Polícia Militar efetuou a captura de dois foragidos da Justiça no bairro Boa Morte e na região central. Um dos detidos possui condenação por tentativa de homicídio e deve cumprir pena em regime fechado.

A Polícia Militar também apreendeu um adolescente no bairro Cidade Claret com uma motocicleta furtada. O menor tentou fugir e colidiu contra um muro, sendo posteriormente levado à delegacia e liberado aos responsáveis.

Resgate animal e óbito a esclarecer

No Jardim Guanabara, um cão com deficiência visual foi resgatado pelo Departamento de Proteção Animal após denúncias de moradores. O animal apresentava sinais de maus-tratos e o caso foi registrado no Plantão Policial.

Por fim, o corpo de uma mulher foi encontrado em um ponto de ônibus no Jardim São Miguel. A Polícia Militar preservou o local até a chegada da perícia; a causa da morte será esclarecida após o laudo oficial do IML.