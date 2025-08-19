Moradores de Rio Claro têm sido alvo de diferentes golpes e fraudes, envolvendo desde estelionato bancário até furto associado a engano. No Jardim Novo, uma moradora foi vítima de estelionato após receber uma ligação de uma pessoa que se passou por funcionária do setor de segurança de um banco. A golpista afirmou que havia uma compra suspeita em nome da cliente e, para bloquear a conta, pediu que ela seguisse uma série de orientações. A vítima realizou operações, mas diante das dificuldades foi pressionada e ofendida para continuar seguindo as instruções pelo aplicativo do banco. Mais tarde, a filha descobriu que haviam sido realizados um empréstimo de mais de R$ 6.800 e um saque via Pix de R$ 450. O caso foi registrado na delegacia e a vítima foi orientada sobre o prazo legal de seis meses para oferecer representação contra os responsáveis.

Em outro episódio, no Jardim das Palmeiras, um morador caiu em golpe envolvendo o uso indevido do nome de seu advogado. Ele recebeu mensagens de um número em que o golpista se passou pelo profissional, informando sobre um processo que realmente existia. Convencido da história, realizou uma transferência via Pix de R$ 2.894,95, supostamente para custear uma certidão judicial. O valor foi enviado para uma conta vinculada a outra instituição financeira. A fraude só foi descoberta no dia 17 de agosto, quando familiares ouviram o verdadeiro advogado esclarecer que golpistas estavam usando sua identidade para enganar clientes. A vítima também foi orientada sobre o prazo legal de seis meses para oferecer representação.

Ainda nesta sequência de golpes, na Vila Industrial, uma moradora foi enganada por estelionatários que se apresentaram como funcionários de banco oferecendo refinanciamento de dívida. Durante negociações pelo WhatsApp com números de outras localidades, ela foi convencida a realizar duas transferências via Pix, totalizando quase R$ 1.500, enviadas para conta de outra instituição financeira. Ao perceber o golpe, registrou ocorrência na delegacia.

Além dos golpes financeiros, um morador da Avenida 88A denunciou um furto associado a golpe com bebida adulterada. No dia 16 de agosto, ele estava em um bar quando um homem se apresentou e ofereceu carona até sua kitnet, prestes a ser devolvida ao proprietário. Já no local, o suspeito ofereceu uma dose de uísque. Após ingerir a bebida, a vítima perdeu a consciência e só acordou no dia seguinte, constatando o desaparecimento de um freezer de 120 litros, um televisor de 40 polegadas e a chave do portão jogada no quintal. O suspeito foi descrito como branco, de cabelos loiros e cerca de 30 anos. A polícia informou que não há câmeras de segurança próximas ao imóvel e o caso segue em investigação.

A polícia reforça que a população deve desconfiar de contatos suspeitos oferecendo facilidades financeiras e lembra do prazo de seis meses para representação contra os suspeitos.