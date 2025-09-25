Um homem de 71 anos, morador do Jardim Ipê, em Rio Claro, caiu no golpe do falso pedido de dinheiro pelo WhatsApp nessa quarta-feira (24), perdendo R$ 2.300 ao realizar uma transferência via Pix. Ele relatou à Polícia Civil que recebeu mensagens de uma suposta amiga solicitando ajuda para pagar um frete e, sem desconfiar, transferiu o valor para uma conta vinculada a uma instituição de pagamentos digitais. O golpe só foi descoberto quando o mesmo número pediu quantias adicionais, levando a vítima a ligar para a amiga, que confirmou ter perdido o acesso ao aplicativo e negou qualquer solicitação. O caso foi registrado e será investigado, com a polícia orientando que transferências solicitadas por aplicativos de mensagem sejam sempre confirmadas por telefone.

Em outro episódio, uma mulher teve o cartão bancário furtado, também nessa quarta-feira, em um supermercado da Chácara Lusa, em Rio Claro, sofrendo prejuízo de R$ 8.640,00. Enquanto utilizava o caixa eletrônico 24 horas, foi abordada por um indivíduo que se ofereceu para ajudá-la e, sem perceber, teve o cartão trocado pelo criminoso. Pouco depois, descobriu que haviam sido realizadas duas compras e três saques em seu nome. A vítima já entrou em contato com a instituição financeira para bloquear o cartão, enquanto a Polícia Civil investiga o caso e alerta os consumidores para redobrarem a atenção em caixas eletrônicos, recusando qualquer tipo de ajuda de estranhos.

Ainda nessa quarta-feira, um morador de Santa Gertrudes foi vítima de furto mediante fraude após anunciar sua motocicleta em uma plataforma de vendas online. Ele havia anunciado sua Honda CB 300R preta no Facebook e marcou um encontro com um suposto comprador, que apareceu na frente da casa da vítima. Enquanto o dono mostrava a moto em funcionamento, um segundo indivíduo chegou e, em ação rápida, ambos subiram na motocicleta e fugiram em direção a Rio Claro. A vítima reconheceu um dos suspeitos pelas fotos do perfil usado na negociação e entregou a imagem à polícia para auxiliar nas investigações. A Polícia Civil busca identificar e localizar os envolvidos.