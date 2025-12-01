Uma mulher de 52 anos, moradora do Jardim Residencial Santa Eliza, em Rio Claro, procurou a polícia após constatar que sua conta sofreu saques que totalizaram quatro mil reais pouco depois de perceber o desaparecimento do cartão bancário. Ela informou que só identificou o problema ao consultar o extrato, quando notou movimentações que não reconhecia. Ao procurar o cartão, verificou que estava extraviado, o que levantou a suspeita de uso indevido por terceiros. A vítima afirmou não ter entregue o cartão a ninguém e desconhecer quem possa ter realizado as operações. O caso foi registrado para que o banco seja comunicado e para que sejam adotadas as medidas de segurança e apuração cabíveis. A orientação foi para que a usuária realizasse o imediato bloqueio do cartão, de modo a acompanhar o andamento da investigação.

Em outro registro, uma moradora procurou a polícia na manhã desse domingo (30) após ser vítima de um golpe de falso sequestro. De acordo com o relato, ela recebeu ligações durante a madrugada de sábado (29), por volta das 2 horas, de uma pessoa que afirmava estar com seu filho e exigia dinheiro para liberá-lo. A vítima ouviu ao fundo uma voz que lhe pareceu ser a do jovem e acabou acreditando na ameaça. Durante horas, permaneceu na linha até que, por volta das 8 horas, tentou depositar quatro mil reais na conta indicada pelos golpistas, mas o pagamento foi recusado pela lotérica. Em seguida, um homem foi enviado ao local para buscar o dinheiro pessoalmente. Ele apareceu na rua da residência e levou seis mil reais em espécie. A vítima descreveu o indivíduo e informou que as câmeras do prédio podem ter registrado sua passagem. O caso foi registrado, e a polícia deve analisar as imagens para tentar identificar o responsável pelo golpe.