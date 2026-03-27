Duas mulheres foram abordadas por trio de estelionatários após saírem de agência bancária; criminosos fugiram com bolsa das vítimas

Duas irmãs foram vítimas de um golpe no Centro de Rio Claro na manhã desta quinta-feira (26), após realizarem operações em uma agência bancária da região. Segundo o relato de uma das vítimas, a ação criminosa teve início ainda dentro da área dos caixas eletrônicos, onde um homem observava a movimentação das mulheres.

Ao saírem para a via pública, as irmãs foram abordadas pelo suspeito e por uma mulher, que iniciaram uma conversa de aproximação. Durante o diálogo, um terceiro envolvido surgiu e deixou cair um pacote que aparentava conter uma grande quantia em dinheiro, servindo de isca para as vítimas.

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Dinâmica do crime e fuga

Utilizando a tática de recompensa, o grupo tentou convencer as irmãs de que elas receberiam uma gratificação por ajudarem a devolver o suposto valor perdido. Com promessas de “presentes”, os estelionatários conseguiram distrair as vítimas. Em um momento de descuido, os suspeitos subtraíram a bolsa de uma das mulheres e fugiram correndo em direção à estação ferroviária.

As vítimas do golpe no Centro de Rio Claro informaram à polícia que possuem condições de reconhecer os envolvidos no crime. O caso foi devidamente registrado pelas autoridades e será investigado pela Polícia Civil. A corporação reforça o alerta para que a população redobre o cuidado com abordagens de estranhos em áreas bancárias e locais de grande movimentação.