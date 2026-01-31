A geração de empregos formais em Rio Claro recuou 77,6% em 2025 na comparação com 2024. O saldo positivo caiu de 2.117 vagas em 2024 para apenas 474 postos de trabalho em 2025, segundo dados divulgados ontem (30) pelo sistema do Caged, do Ministério do Trabalho, indicando forte desaceleração na criação de empregos no município.

Em 2024, Rio Claro registrou 38.627 admissões e 36.510 desligamentos, com desempenho puxado principalmente pelos setores de serviços, comércio e indústria, que contribuíram para um ano de maior dinamismo econômico. O resultado consolidou o período como um dos mais positivos da série recente.

Já em 2025, o cenário foi de certo equilíbrio entre contratações e demissões. No acumulado do ano, foram contabilizadas 37.109 admissões e 36.635 desligamentos. Apesar do saldo ainda positivo, o volume menor de vagas criadas em comparação entre os anos mostra que Rio Claro carece de maiores incentivos.

Entre os setores, a indústria apresentou saldo negativo em 2025. Foram 10.004 contratações e 10.332 demissões no período. Enquanto isso, construção, comércio e serviços evitaram um resultado geral negativo contratando mais do que demitindo.