Foto: Agência Brasil

Cordeirópolis encerrou mais um ano como um importante polo de geração de empregos na região. O Ministério do Trabalho divulgou nesta segunda-feira os dados finais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e 2021 terminou com a geração de 703 postos de trabalho.

Para se ter uma ideia, o número representa um crescimento de 65,4% na comparação com os 425 postos de trabalho criados em 2020, primeiro ano da pandemia. Mesmo com todos os impactos da crise provocada pela pandemia do coronavírus, Cordeirópolis continuou a gerar empregos em um dos momentos mais desafiadores para os gestores públicos nas últimas décadas.

Segundo os dados do Caged, Cordeirópolis registrou 5.065 admissões com carteira assinada ao longo dos últimos 12 meses. Os desligamentos somaram 4.362, totalizando o saldo positivo de 703 vagas no ano em que a pandemia voltou a impactar a economia.

O índice de crescimento na geração de empregos em Cordeirópolis no ano de 2021 foi superior ao registrado no período anterior – entre 2019 e 2020, o aumento de postos de trabalho foi de 38%.

Ao longo de 2021, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável trabalhou para proporcionar o crescimento econômico sustentável de Cordeirópolis, com políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, além de estimular e dar suporte à indústria e ao comércio local. A pasta realizou o Programa de Apoio Empreendedor e beneficiou empresas. Inaugurou, no mês de aniversário da cidade, o loteamento industrial Pedro Boldrini com mais 20 terrenos para novas empresas. Através do Programa CordeiroInveste (Lei 244/2017), também beneficiou muitas delas.

A Prefeitura também incentivou a integração do município com Governo do Estado por meio da bolsa trabalho, com 40 contemplados com bolsa R$ 540 reais e curso de capacitação on-line. Parcerias com o Sebrae e Senac abriram 720 vagas de cursos presenciais e online, todos gratuitos.

De acordo com dados do Caged, de janeiro a dezembro do ano passado, foram 20.699.802 admissões e 17.969.205 desligamentos em todo o Brasil, com saldo positivo de 2.730.597 vagas de emprego com carteira de trabalho assinada.