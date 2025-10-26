GCM registra redução de 70% em furtos e roubos na região central de Rio Claro

GCM registra redução de 70% em furtos e roubos na região central de Rio Claro

Levantamento comparou dados de agosto a outubro com os três meses anteriores.

A atuação da Guarda Civil Municipal de Rio Claro resultou em uma expressiva redução nos índices de criminalidade na área central da cidade. Entre agosto e outubro deste ano, os furtos e roubos registrados diminuíram 70% em comparação com os três meses anteriores, segundo dados do Departamento de Inteligência e Estatísticas da corporação.

O levantamento considera as ocorrências atendidas pela própria GCM e reflete o impacto das ações de reforço operacional implementadas pela Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil. Uma das principais medidas foi a implantação de equipes fixas no Jardim Público e entorno, estratégia que ampliou a presença ostensiva e o monitoramento permanente da região.

De acordo com o secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, Thalison Mendes, os resultados comprovam a eficácia do trabalho integrado e da presença constante da GCM nos pontos de maior fluxo de pessoas.

“Essa redução expressiva nos furtos e roubos mostra que estamos no caminho certo. A presença contínua da Guarda no centro tem trazido mais segurança à população e contribuído diretamente para a diminuição dos crimes patrimoniais”, destacou o secretário.

Além das equipes fixas, o trabalho é complementado pelo monitoramento por câmeras no Gabinete de Gestão Integrada Municipal da GCM e por rondas preventivas realizadas em toda a área comercial. A Secretaria de Segurança informa que as ações de segurança na região central de Rio Claro seguirão sendo aprimoradas, com foco na prevenção e na aproximação com a comunidade.

A sua assinatura é fundamental para continuarmos a oferecer informação de qualidade e credibilidade. Apoie o jornalismo do Jornal Cidade. Clique aqui.

YouTube Assine

Mais em Segurança:

Idoso de Rio Claro perde R$ 147 mil em Pix após cair em golpe de falso gerente bancário

Motociclista morre em colisão contra carreta na Washington Luís, em Rio Claro

Mulher de Araraquara morre em capotamento na Washington Luís, em Rio Claro