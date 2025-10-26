GCM registra redução de 70% em furtos e roubos na região central de Rio Claro

Levantamento comparou dados de agosto a outubro com os três meses anteriores.

A atuação da Guarda Civil Municipal de Rio Claro resultou em uma expressiva redução nos índices de criminalidade na área central da cidade. Entre agosto e outubro deste ano, os furtos e roubos registrados diminuíram 70% em comparação com os três meses anteriores, segundo dados do Departamento de Inteligência e Estatísticas da corporação.

O levantamento considera as ocorrências atendidas pela própria GCM e reflete o impacto das ações de reforço operacional implementadas pela Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil. Uma das principais medidas foi a implantação de equipes fixas no Jardim Público e entorno, estratégia que ampliou a presença ostensiva e o monitoramento permanente da região.

De acordo com o secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, Thalison Mendes, os resultados comprovam a eficácia do trabalho integrado e da presença constante da GCM nos pontos de maior fluxo de pessoas.

“Essa redução expressiva nos furtos e roubos mostra que estamos no caminho certo. A presença contínua da Guarda no centro tem trazido mais segurança à população e contribuído diretamente para a diminuição dos crimes patrimoniais”, destacou o secretário.

Além das equipes fixas, o trabalho é complementado pelo monitoramento por câmeras no Gabinete de Gestão Integrada Municipal da GCM e por rondas preventivas realizadas em toda a área comercial. A Secretaria de Segurança informa que as ações de segurança na região central de Rio Claro seguirão sendo aprimoradas, com foco na prevenção e na aproximação com a comunidade.