GCM prende indivíduo no Jd. São Paulo após furto de fios e hidrômetro

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim São Paulo os guardas civis municipais Andrade e Saulo desconfiaram da atitude de um indivíduo que ao ver a viatura se aproximar pegou uma bicicleta e tentou fugir. No local que o mesmo foi avistado, havia um barracão, e a equipe percebeu um considerável vazamento de água, e notou ainda que faltava o hidrômetro, motivo pelo qual possivelmente o indivíduo havia fugido.

A equipe iniciou um acompanhamento, e abordou o indivíduo, após o mesmo cair com a bicicleta que derrapou. Na queda veio ao solo fios, cabos, disjuntores, hidrômetro, cadeado e ferramentas que estavam no interior de uma caixa plástica acoplada a bicicleta. Ao ser questionado sobre a origem dos produtos inicialmente informou que trabalhava nas proximidades mas diante dos fatos acabou confessando que havia furtado o hidrômetro, disjuntor e fiação do poste padrão do referido local. Com ele também foram encontradas algumas ferramentas, que foram usadas para a retirada dos objetos subtraídos.

Encaminhado a delegacia, o autor do furto permaneceu preso.