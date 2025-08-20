Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Patrulhamento é feito no horário de expediente comercial

Desde a semana passada, a Guarda Civil Municipal de Rio Claro passou a manter dois guardas patrulhando diariamente o Jardim Público durante todo o horário de expediente comercial. A medida integra o trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com o objetivo de fortalecer a revitalização da área central, sobretudo, do Jardim Público, um dos espaços mais tradicionais da cidade.

O patrulhamento fixo durante o dia tem o objetivo de garantir mais segurança para comerciantes, frequentadores e trabalhadores que utilizam a região. Fora do horário comercial, a GCM segue realizando rondas preventivas de forma contínua.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Ronald Penteado, ressaltou o impacto da medida para a revitalização da região central. “Nosso trabalho de zeladoria urbana precisa caminhar junto com a segurança. A presença da GCM contribui para a preservação do espaço e para que a comunidade usufrua do Jardim Público com tranquilidade”.

O secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, Thalison Mendes, explica que a ação reforça a estratégia de presença ostensiva da corporação. “A Guarda Civil Municipal atua de maneira integrada para garantir que os cidadãos se sintam seguros. O patrulhamento fixo durante o dia e as rondas preventivas no período noturno formam um ciclo completo de proteção para o Jardim Público e arredores”.

Com a parceria entre as secretarias, a prefeitura busca unir revitalização e segurança, promovendo mais bem-estar e incentivando o uso do espaço público pela população.