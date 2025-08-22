Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Treinamento com modelo GL-304, um equipamento não letal, visa controle de distúrbios e enfrentamento ao crime com mais precisão e responsabilidade, segundo secretário

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro conduziu na quarta-feira, 20, um treinamento voltado à capacitação de seus agentes para o uso da granada de efeito moral, modelo GL-304.

O curso teórico foi ministrado pela manhã, no auditório da corporação, e a parte prática foi realizada à tarde, no Estádio Municipal Dr. Augusto Schimdt Filho. A instrução foi conduzida pelos instrutores GCM Larios e GCM Emerson.

A granada de efeito moral GL-304, produzida pelo fabricante Condor, é um dispositivo não letal especialmente desenvolvido para controle de distúrbios e enfrentamento à criminalidade. O seu uso visa diminuir a capacidade combativa e operativa dos infratores da lei, bem como a dispersão de multidões. Esse modelo também possui chip de rastreabilidade (i-Ref), permitindo o controle pós-uso.

O treinamento teórico ocorrido no auditório da GCM focou nos aspectos técnicos do equipamento, de acordo com as especificações do fabricante e com as normas internacionais de segurança. Já o treino prático enfatizou o manuseio, lançamento e desmantelamento do artefato, simulando situações reais de distúrbios.

Foto: Divulgação/Ascom PMRC

“Este treinamento demonstra o compromisso da GCM de Rio Claro com a segurança pautada na eficácia e responsabilidade. Ao habilitar nossos agentes no uso de equipamentos modernos como a GL-304, reforçamos nossa capacidade de agir com precisão no atendimento à população”, declarou o Secretário Municipal de Segurança e Defesa Civil, Thalison Mendes.

O secretário ressalta que a capacitação reafirma o compromisso da GCM de Rio Claro com a adoção de recursos modernos, eficazes e responsáveis no exercício da segurança pública, garantindo melhores resultados com respeito à vida e à tranquilidade da comunidade.