GCM de Araras é bem avaliada pela população, segundo pesquisa

Ramon Rossi

O desempenho da Guarda Civil Municipal de Araras foi bem avaliado pela população. Esse é o resultado da última pesquisa do Indsat (Instituto de Avaliação dos Serviços Públicos), realizada no 4º trimestre de 2019. Na avaliação dos ararenses, a GCM registrou 672 pontos, o que garantiu o Alto Grau de Satisfação dos serviços prestados.

A cidade começou a fazer parte da cobertura do Instituto no último trimestre de 2017 e os resultados refletem exclusivamente a opinião dos moradores em relação aos serviços prestados. Em 2019, os índices subiram de 656 no primeiro trimestre para 672 no último, o que reforça a importância do papel da GCM junto à população ararense.

O índice é calculado a partir de uma metodologia exclusiva de classificação baseada nos critérios de “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim” e “péssimo”. São entrevistados 400 moradores em Araras. Do total, 44% disseram que a Guarda de Araras está “ótima” ou “boa” e 45% responderam que está “regular”.

“Tenho orgulho dos agentes que vestem a farda azul marinho. As pesquisas comprovam que o trabalho só vem melhorando ao longo do tempo. Quero parabenizar a todos pela conquista”, comentou o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Wanderleim Geraldo Júnior.