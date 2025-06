Na raça, de virada e invicto, time é o grande campeão da XX Mega Copa Rio Claro Série A 2025. (Foto: Site Amador Esportes)

Site Amador Esportes – Na manhã desse domingo (1º/6), no Campo do Distrital do Juventude, no Jardim Bela Vista, a equipe do Garotos da Farra sagrou-se campeã, pela segunda vez, da Série A da Copa Rio Claro. A primeira vez foi no ano de 2022. O triunfo veio após a vitória por 2×1, de virada, sobre o WM Redutores, de Santa Gertrudes.

Os gols saíram todos no primeiro tempo. O WM Redutores abriu o placar logo aos 12 minutos, porém, o Garotos da Farra marcou dois gols, em três minutos, aos 32’, e aos 34’, e virou o placar, que permaneceu até o final.

Com isso, o Garotos da Farra conquistou o título, de forma invicta, sem perder nenhum dos 12 jogos realizados, em toda competição. Já o WM Redutores, vice-campeão, em 12 jogos, obteve nove vitórias, um empate e duas derrotas. O WM Redutores foi o campeão da edição anterior, em 2023, da Copa Rio Claro.

SÉRIE A – MEGA COPA RIO CLARO

A Copa Rio Claro premiou todas as equipes com a aplicação de todo valor arrecadado com as inscrições, revertida para taxa de arbitragem, e mais uma significativa ajuda além da taxa de combustível, zerada aos clubes, que deixaram os valores irrisórios aos mesmos.

Foram contemplados, com o troféu personalizado e medalhas o campeão, Garotos da Farra, o vice, WM Redutores, além do terceiro colocado, Expressinho do Vasco, que recebeu apenas o troféu.

A competição reuniu 12 equipes, sendo os semifinalistas do Amador de Rio Claro das Séries B1 e B2, ambos do ano de 2024, mais quatro equipes da Copa Rio Claro de 2023. O início foi em 16 de fevereiro de 2025.

GALERIA DOS CAMPEÕES

Agora o Garotos da Farra possui dois títulos da Série A da Copa Rio Claro, 2022 e 2025, ficando atrás apenas do U.P.U. FC, que é maior vencedor do torneio, com quatro títulos, sendo nos anos de 2016, 2018, 2019 e 2020.

O extinto América FC, em 2014; AA Santa Maria, em 2015; IX de Julho FC, em 2021; Ribeirão Claro, na segunda edição da Copa Rio Claro de 2022; e o time do WM Redutores, em 2023; foram os outros campeões.

Nos anos de 2017 e 2024, a Copa Rio Claro não foi realizada. A Copa Rio Claro é realizada desde o ano de 2005, porém, só foram encontrados registros dos campeões, partir do ano de 2014, já na 10° edição.