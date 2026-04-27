Assembleia Geral do Sicoob Paulista aconteceu em Presidente Prudente (Foto: Oppa Filmes)

Instituição financeira cooperativa reuniu delegados em Presidente Prudente

(SP), no último sábado (25), após agenda em 19 cidades paulistas

Mais de R$ 220 milhões foram economizados por cooperados do Sicoob Paulista em 2025, resultado de um modelo voltado à geração de valor coletivo. Os números foram apresentados no sábado (25), em Presidente Prudente (SP), durante a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, principal momento de deliberação e prestação de contas da instituição.

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O encontro, na cidade-sede da cooperativa, que possui agência em Rio Claro (SP), marcou o encerramento de um ciclo de governança que percorreu 19 municípios paulistas, com a realização de pré-assembleias junto aos cooperados. Ao final desse processo, delegados eleitos representaram o quadro social no evento, em um modelo cuja participação é um de seus fundamentos.Com mais de 40 mil cooperados e presença em diversas regiões do Estado de São Paulo, o Sicoob Paulista encerrou o último exercício com R$ 1,2 bilhão em ativos totais e R$ 18,3 milhões em sobras, consolidando uma trajetória de crescimento sustentável.

Além dos resultados financeiros, a cooperativa destacou o impacto direto gerado aos seus associados. Em 2025, cada cooperado economizou, em média, R$ 9,2 mil ao optar pelo cooperativismo financeiro, totalizando R$ 220 milhões, um avanço de 29,6% em relação ao ano anterior. “Os resultados que apresentamos mostram a força do nosso modelo, mas, acima de tudo, refletem a confiança dos nossos cooperados. É essa participação que nos permite crescer de forma sustentável e gerar valor para todos”, afirma o presidente do Conselho de Administração, José Gasques.

A assembleia contou ainda com a participação de representantes do Centro Cooperativo Sicoob (CCS) e da Central Sicoob Unimais Rio, reforçando a integração sistêmica e o alinhamento estratégico da cooperativa dentro do sistema. Durante o encontro, foram deliberados temas relacionados à prestação de contas, governança e diretrizes para o próximo ciclo, com a atuação dos delegados, responsáveis por representar os cooperados nas decisões legais da instituição. “O nosso olhar está voltado para o futuro. Seguimos fortalecendo a estrutura da cooperativa para sustentar o crescimento, ampliar nossa presença e entregar soluções cada vez mais completas aos cooperados”, ressalta o diretor-geral do Sicoob Paulista, Sérgio Nascimento.

Ao encerrar o ciclo assemblear, o Sicoob Paulista reforça o papel do cooperativismo como um modelo capaz de gerar valor compartilhado, promover inclusão financeira e contribuir para o desenvolvimento das comunidades.

Presidente do Sicoob Paulista, José Gasques (Foto: Oppa Filmes)

Momento foi de deliberação sobre temas relacionados à instituição (Foto: Oppa Filmes)

Assembleia destacou economia de R$ 220 milhões por cooperados (Foto: Oppa Filmes)