Foto: Ana Julia Guerreiro – @a.jfotos

Nesta quarta-feira (4) o Rio Claro recebeu o Rio Branco de Americana, no Schmidtão, em jogo válido pela quarta rodada da Série A3 do Paulistão 2026. Nos primeiros 20 minutos a equipe do Rio Claro administrou a posse de bola, porém, concentrou as ações do lado esquerdo do ataque, sem levar muito perigo para a defesa do Rio Branco.

Aos 27 minutos, em lateral longo, o Rio Claro levou perigo, com chute cruzado de Jeffinho, que foi defendido pelo goleiro. Na parte final da primeira etapa, o Rio Branco cresceu no jogo e chegou a levar perigo ao gol defendido por Paulo Mazoti, com uma bela finalização de Edson Carvalho que parou no travessão. O primeiro tempo foi finalizado em 0 a 0.

No retorno ao segundo tempo, o Rio Branco seguia dominando as ações, porém em um contra-ataque pelo lado direito Leandrinho cruzou na cabeça de Jaílson que abriu o placar para o Galo Azul, aos 15 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos, Luan Oliveira puxou um contra-ataque de trás do meio de campo para ampliar a vantagem.

Aos 51 minutos do segundo tempo, o Rio Branco diminuiu com Vitor Jacaré em bola parada. Ainda teve tempo para um terceiro gol do Rio Claro, em novo contra-ataque puxado por Luan Oliveira, Gabriel Neto chutou cruzado para definir o placar em 3 a 1. O próximo confronto do Rio Claro será fora de casa, no sábado (7) contra o Catanduva, no Estádio Sílvio Salles, às 18h, pela 5ª rodada da A3.