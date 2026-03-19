O evento é gratuito e aberto à comunidade interessada em literatura, educação e poesia

Evento literário gratuito celebra a obra da autora modernista e incentiva a produção de escritores locais no Centro da cidade

O Gabinete de Leitura de Rio Claro sedia, neste sábado (21), um encontro especial dedicado à vida e à obra de Cecília Meireles, uma das maiores figuras da literatura brasileira. O evento acontece das 15h às 18h, na sede da instituição localizada na Avenida 4, 427, no Centro, sendo aberto a toda a comunidade interessada em poesia e educação.

Reconhecida como a principal voz feminina do Modernismo no Brasil, Cecília Meireles será o tema central de um bate-papo que explorará sua trajetória multifacetada como escritora e educadora. O encontro busca não apenas celebrar o legado da “poeta da transitoriedade”, mas também fortalecer a cena cultural da região.

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Incentivo à produção literária local

Além da discussão teórica, o evento no Gabinete de Leitura de Rio Claro possui um caráter interativo. Os participantes são convidados a levar e compartilhar suas próprias criações literárias com o grupo, promovendo uma troca de experiências entre novos autores e leitores experientes.

A iniciativa é organizada pela Sociedade Vozes Literárias, grupo vinculado à Academia de Letras Rio-Clarense (Alerc-SP). A Alerc-SP atua em Rio Claro com o objetivo de congregar nomes da literatura local e promover a cultura por meio de saraus, oficinas e produção de livros, frequentemente em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.