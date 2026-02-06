Túmulo de onde as placas foram arrancadas e furtadas

Morador registra boletim de ocorrência após criminosos levarem placas de bronze e molduras de fotos de jazigo da família em Rio Claro

Os furtos no cemitério municipal ‘São João Batista’ voltaram a gerar revolta entre os moradores de Rio Claro. O munícipe Thiago Figueiredo registrou um boletim de ocorrência após constatar que diversas placas e molduras de fotos foram subtraídas do túmulo de seus familiares.

O caso ocorreu durante uma visita de rotina, momento em que um primo percebeu a ausência dos materiais. Segundo Figueiredo, o sentimento é de total impotência, já que as homenagens haviam sido instaladas há menos de um ano.

Insegurança recorrente no cemitério municipal

Ao questionar a administração do local, o morador foi informado por funcionários que os furtos no cemitério municipal ‘São João Batista’ são recorrentes. “Disseram que está acontecendo direto e que não tem o que fazer”, relatou Thiago ao Jornal Cidade.

Diante do prejuízo, a família pretende repor as identificações utilizando materiais de menor valor comercial. O objetivo é evitar que novos crimes ocorram, preservando ao menos a memória dos entes queridos sem o risco de novos furtos.

Medidas da Prefeitura contra furtos no cemitério municipal

A reportagem do JC consultou o secretário de Administração, Rogério Marchetti, sobre a situação crônica. O secretário lamentou o ocorrido e anunciou medidas imediatas para coibir os furtos no cemitério municipal ‘São João Batista’ a partir deste mês.

De acordo com Marchetti, um novo vigia será integrado à equipe e a Guarda Civil Municipal (GCM) prepara um cronograma de rondas reforçadas. Além disso, a prefeitura deve dar início à instalação de um sistema de monitoramento com câmeras em pontos estratégicos.