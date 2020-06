A Campanha do Agasalho 2020 está sendo realizada em Rio Claro e as doações podem ser feitas nos Cras (centros de referência em assistência social), Ambulatório de Especialidades Médicas (AME), empresas parceiras, NAM (Núcleo Administrativo Municipal), Barracão da Solidariedade (na Rua 1-B) e no paço municipal.

“Cada doação, mesmo que pequena, é importante para ajudar as famílias que mais precisam neste momento de baixas temperaturas”, afirma Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social. “O agasalho que está sobrando no guarda roupa de alguns certamente servirá para aquecer crianças e adultos e amenizar as dificuldades neste momento”, acrescenta Paula. Ela também lembra que a pandemia prejudicou financeiramente muitas famílias e que a solidariedade dos rio-clarenses certamente mais uma vez representará o sucesso da campanha.

Podem ser doados agasalhos, roupas, calçados e cobertores em bom estado. Além dos postos de coleta, pessoas que tiverem grande quantidade de itens para doar e não têm como transportar, podem ligar para o Fundo Social, telefone 3526-7171, que a entidade buscará as doações.

“Nossa prioridade é cuidar das pessoas e em campanhas como essa o apoio da população, comércio e entidades sempre se mostra imprescindível para que possamos levar um pouco de conforto às famílias de baixa renda”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, agradecendo a presteza e espírito solidário da população rio-clarense.

Os agasalhos começarão a ser entregues na próxima quarta-feira (10) no Barracão da Solidariedade, na Rua 1-B, no bairro Cidade Nova.