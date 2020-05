Desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) o Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro vem fazendo trabalho emergencial para atender as famílias afetadas financeiramente pela crise. Além do atendimento de rotina, o Fundo Social tem feito doações extras para tentar amenizar o sofrimento de quem enfrenta dificuldades. Até o momento já foram distribuídas mais de mil cestas básicas que chegam até as famílias através dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com base em critérios técnicos e sociais.

A demanda de atendimento do Fundo Social aumentou porque muitas famílias que antes não precisavam de ajuda passaram a necessitar de auxílio por conta da pandemia. “Tivemos que fazer um trabalho emergencial para arrecadar alimentos e outros donativos para atender essas famílias que hoje estão em dificuldade”, explica Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social, que agradece a população rio-clarense pela solidariedade. “Sem o apoio da comunidade esse trabalho não seria possível”, frisa.

A logística de atendimento é definida pela Secretaria do Desenvolvimento Social através de cada Cras. Os alimentos arrecadados pelo Fundo Social são encaminhados à secretaria que faz a distribuição às famílias. “Essa distribuição é feita a partir de atendimento realizado por equipe técnica que analisa os critérios econômicos e sociais”, explica Érica Belomi, secretária do Desenvolvimento Social.

Na quinta-feira (7) máscaras e cestas básicas foram entregues no Cras Terra Nova para serem distribuídas a quem precisa. A unidade recebeu 80 máscaras de um total de 400 que serão ofertadas pelo Fundo Social. Os demais Cras vão receber os equipamentos de proteção nos próximos dias. “Nosso objetivo é colaborar para que todas as pessoas possam se proteger do coronavírus utilizando a máscara que passou a ser de uso obrigatório na cidade”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, observando que o uso de máscaras e o isolamento social são as armas mais eficazes contra o coronavírus.

As máscaras foram confeccionadas por costureiras voluntárias em projeto de iniciativa da União de Amigos (Udam) e do grupo Mais Vida, com apoio da prefeitura através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social.

Além das mil cestas distribuídas em caráter emergencial, o Fundo Social também já doou outras duas mil cestas básicas para cerca de 400 famílias carentes que são atendidas mensalmente pelo órgão, totalizando mais de 3.000 cestas doadas. Quem quiser pode colaborar com esse trabalho social fazendo doações de qualquer tipo. Contato pelo telefone (19) 3526-7171.