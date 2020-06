O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Rio Claro adquiriu mais 207 aparelhos auditivos que serão entregues gratuitamente a cadastrados no Centro de Habilitação Infantil (CHI) Princesa Victória. “É um sentimento muito grande de gratidão e uma enorme satisfação ajudar a melhorar a rotina de pessoas da nossa comunidade que não têm como arcar com os custos de aparelhos como esse”, comentou a presidente do FSS, Paula Silveira Costa, ao receber os aparelhos na segunda-feira (29) junto com o prefeito João Teixeira Junior e a Assistente Social do FSS Rhaymore Roberta Mello Pereira dos Santos.

Para o prefeito Juninho, cuidar daqueles que mais precisam é gratificante e faz os esforços do governo municipal valerem a pena. “Trabalhamos muito para fazer a diferença na vida das pessoas e essa atenção do Fundo Social às famílias de baixa renda representa uma filosofia de trabalho que é de toda nossa administração”, ressalta.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade os aparelhos começarão a ser entregues após o relaxamento das medidas de proteção contra o novo coronavírus. “Não faremos a distribuição neste momento devido à pandemia, mas, assim que for seguro, informaremos aos beneficiados quando receberão os aparelhos auditivos”, explica, reforçando que receberão usuários do CHI previamente cadastrados.

Somente em 2019 o Fundo Social de Solidariedade distribuiu 200 aparelhos auditivos. Em 2018, foram mais de 400 aparelhos, na maior entrega desses equipamentos já feito pela prefeitura.

Com amplo trabalho voltado para as pessoas com deficiência, a prefeitura mobiliza vários setores municipais para atender essa camada da população. “É um esforço conjunto que vem rendendo muitos bons frutos e nos estimulando a continuar buscando sempre mais, pois muito ainda há para ser feito nessa área”, comenta o prefeito, que nesta segunda-feira assinou protocolo de intenções entre o município e o governo estadual para o programa Todas in-Rede com a meta de impulsionar o desenvolvimento de projetos voltados às mulheres com deficiência.