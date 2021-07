A Operação Inverno, realizada para acolhimento da população em situação de rua, será realizada em esquema especial já a partir desta quarta-feira (28). As previsões de que uma forte frente fria dará entrada no país, e que atingirá Rio Claro com baixas temperaturas, motivou a mudança na estratégia de atendimento. Os trabalhos serão intensificados a partir das 17h de hoje e seguirão até domingo (1º). De acordo com a Prefeitura, uma das novidades confirmadas é o acolhimento aos animais de estimação desses moradores.

Uma reunião foi realizada entre a Frente Parlamentar das Pessoas em Situação de Rua da Câmara Municipal, a Prefeitura e sociedade civil ontem (27) para tratar do assunto. Segundo a municipalidade, as pessoas atendidas farão testes e tomarão a vacina da Covid-19 e uma área reservada aos que testarem positivo será providenciada. As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) farão a busca ativa até as 22h de hoje, neste primeiro dia. As ações também contarão com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal, além da Fundação de Saúde.

São 50 vagas disponíveis na Casa de Passagem e no Centro Dia do Idoso do bairro Palmeiras, que está com atividades suspensas devido à pandemia. A Secretaria Municipal dos Esportes encaminhará a esse local 20 colchões e abrigos para os animais através do Fundo Social de Solidariedade e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Segundo o vereador Irander Augusto (Republicanos), sacos de dormir doados ao município pela Whirlpool serão entregues aos moradores que preferirem ficar nas ruas no período.

A vereadora Carol Gomes (Cidadania), que articulou as ações junto à Prefeitura através da Frente Parlamentar, disse que não há recursos humanos suficientes para uma abertura do Ginásio de Esportes ou escola para o atendimento, diante disso a operação ocorrerá nos dispositivos existentes. O vereador Alessandro Almeida providenciará comida para os animais de estimação. A ONG Anjos de Focinho e a União de Amigos (Udam) também vão colaborar.